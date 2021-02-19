Доктор Мясников развеял популярный миф об опасности кофе 

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф об опасности кофе в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, кофе не так вреден для людей с болезнями сердца, как кажется.

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия», — сказал Мясников, призвав россиян пить кофе, если они его любят.

Врач поразил зрителей информацией о том, что дневная норма потребления кофе — это две-три чашки в день. А людям, страдающим от проблем с печенью, можно выпивать до четырех кружек в день. Мясников подчеркнул, что кофе оказывает терапевтический эффект на этот орган.

По словам медика, благотворно бодрящий напиток влияет и на подагру, и на болезнь Паркинсона, и на остеопороз.

А вот растворимый кофе не сказывается на организме пагубно, заключил Мясников.