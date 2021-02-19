Ученые нашли лекарство для остановки старения 

Японские ученые открыли механизм, при помощи которого удается избавиться от так называемых «стареющих клеток», и подобрали для этого эффективное лекарство. Об этом рассказал РИА Новости профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Ученые выяснили, что для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Для того чтобы выжить и нейтрализовать кислую среду, клетка нуждается в аммиаке, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту, то есть при процессе, в котором необходим фермент GLS1.

В качестве ингибитора (тормозящего вещества) ученые использовали препарат, который уже существует и проходит клинические испытания в качестве лекарства от некоторых видов рака, рост клеток которого тоже зависит от GLS1. Старой мыши ввели этот препарат, тормозящий действие фермента GLS1. В результате чего стали происходить изменения по целому ряду симптомов старческих заболеваний.

Эксперименты на мышах показали не только омоложение внутренних органов, но и укрепление всего организма. Одно из возрастных изменений — ослабление мышечной силы.

Если в ходе этих клинических экспериментов будет доказана безопасность препарата для человека, то станет возможным сначала его применение для людей с прогерией — синдромом преждевременного старения. А затем возможно его использование для тех, кто из-за возрастного ослабления мышц не может вести обычный образ жизни, а также для пациентов, у которых отказали почки и кому необходим диализ.