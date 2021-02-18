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Мужчина перенес пять клинических смертей за ночь 

Мария Грибова 18 февраля 2021
Мужчина перенес пять клинических смертей за ночь
Фото: depositphotos.com
Московские медики спасли пациента после пяти клинических смертей. Об этом рассказал РИА Новости заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков.
Сначала мужчина почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал скорую. Первая клиническая смерть наступила в момент приезда медиков, по дороге в больницу его сердце останавливалось еще дважды, четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации, а в пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе.
Медики сообщили, что клиническая смерть была вызвана остановкой сердца из-за инфаркта миокарда.

«После некоторых манипуляций сердце начало в полной мере снабжаться и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились. Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью»,

— поделился Майсков.
После операции пациента подключили на ИВЛ, а на следующий день его уже перевели на самостоятельное дыхание.
Ранее «Рамблер» писал о том, что провизор объяснила, почему нельзя заменять лекарства дженериками.
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Новости , РИА Новости
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