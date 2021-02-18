Провизор объяснила, почему нельзя заменять лекарства дженериками 

Специалист-провизор Ирина Булыгина рассказала, чем опасны лекарства-дженерики. Свою точку зрения она высказала в беседе с изданием "360"

По ее мнению, нельзя сравнивать брендовый препарат с дженериком, так как в них могут отличаться вспомогательные и связующие вещества.

"Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени",

— пояснила Булыгина.

Она сказала, что в случае с дженериками производители просто проверяют, что лекарство поступило в кровь, а спустя какое-то время вывелось. Но терапевтическая эквивалентность оригинальному препарату не проводится.