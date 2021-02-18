Врач назвал способы подготовиться к «барической пиле» 

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы". Способы он озвучил в беседе с РИА "Новости"

"Барической пилой" называют резкие перепады давления, на которые остро реагируют метеозависимые люди. О том, что в ближайшие дни в Московском регионе прогнозируются скачки атмосферного давления, заявили метеорологи. По мнению врача, существует несколько способов облегчить состояние организма в такие дни.

"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа",

-сказал врач.

Также медик отметил, что необходимо тщательно следить за своим питанием и соблюдать режим сна.