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Врач назвал способы подготовиться к «барической пиле» 

Стелла Шмель 18 февраля 2021
Врач назвал способы подготовиться к «барической пиле»
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как подготовиться к приходу "барической пилы". Способы он озвучил в беседе с РИА "Новости".
"Барической пилой" называют резкие перепады давления, на которые остро реагируют метеозависимые люди. О том, что в ближайшие дни в Московском регионе прогнозируются скачки атмосферного давления, заявили метеорологи. По мнению врача, существует несколько способов облегчить состояние организма в такие дни.

"Что нужно делать: утром и вечером измерять свое давление, своевременно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Выходя из дома, надо обязательно иметь при себе лекарства на случай обострения заболевания для купирования приступа",

-сказал врач.
Также медик отметил, что необходимо тщательно следить за своим питанием и соблюдать режим сна.

"Гипертоникам — увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам полезно начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты. Можно принимать тонизирующие средства природного происхождения, такие как лимонник, элеутерококк, шиповник и другие".

Ранее "Рамблер" писал, почему нельзя заменять лекарства дженериками.
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Новости , Андрей Тяжельников , РИА Новости
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