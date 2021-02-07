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Темные круги под глазами могут говорить о прогрессирующей гипоксии 

Стелла Шмель 10 часов назад
Темные круги под глазами могут говорить о нехватке кислорода
Фото: depositphotos.com
С темными кругами под глазами сталкивается огромное количество людей. Но мало кто уделяет серьезное внимание их появлению. Тем временем, круги под глазами могут быть симптомом серьезного заболевания — развивающейся гипоксии. Об этом Пятому каналу рассказала врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.
Кислородное голодание может быть вызвано нехваткой железа и других микроэлементов, а также связано с нарушением работы внутренних органов. Чтобы исключить наличие серьезной болезни, врач рекомендует не игнорировать данный симптом и обратиться к терапевту. Темные круги могут указывать на имеющуюся анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы.
Медик напомнила, что темные круги под глазами могут появиться разово на фоне недосыпа или долгой работы за компьютером, также они могут быть вариантом нормального состояния для некоторых людей.
Ранее "Рамблер" писал, что врач объяснила опасность "народных методов" для снижения давления.
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