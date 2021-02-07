Темные круги под глазами могут говорить о нехватке кислорода

С темными кругами под глазами сталкивается огромное количество людей. Но мало кто уделяет серьезное внимание их появлению. Тем временем, круги под глазами могут быть симптомом серьезного заболевания — развивающейся гипоксии. Об этом Пятому каналу рассказала врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.
Кислородное голодание может быть вызвано нехваткой железа и других микроэлементов, а также связано с нарушением работы внутренних органов. Чтобы исключить наличие серьезной болезни, врач рекомендует не игнорировать данный симптом и обратиться к терапевту. Темные круги могут указывать на имеющуюся анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы.
Медик напомнила, что темные круги под глазами могут появиться разово на фоне недосыпа или долгой работы за компьютером, также они могут быть вариантом нормального состояния для некоторых людей.
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