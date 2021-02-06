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Боль в груди: симптомы COVID-19, требующие срочной врачебной помощи 

Полина Алферова 6 февраля 2021
Боль в груди: симптомы COVID-19, требующие срочной врачебной помощи
Фото: Pixabay
Хусейн Абдех, главный фармаколог британской клиники Medicine direct, в беседе с Daily Express назвал четыре симптома коронавируса, при которых нужно сразу же обращаться к врачу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — подчеркнул Хусейн Абдех.

Кроме того, он напомнил о необходимости немедленной самоизоляции при наличии кашля, высокой температуры, потери вкуса и обоняния.
Ранее «Рамблер» писал, что Мясников назвал препарат для снижения давления самым опасным лекарством.
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Новости , Симптомы коронавируса , COVID-19
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