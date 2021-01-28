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Стопкоронавирус.рф

Ученые предупредили о вирусе «Нипах» с летальностью 75% 

Мария Грибова 5 часов назад
Специалисты из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, базирующейся в Нидерландах, заявили, что вирус "Нипах" может вызвать пандемию со смертностью 75%. Об этом сообщило британское издание Guardian со ссылкой на независимое исследование.
Известно, что вирус может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит, отек головного мозга и смертность в диапазоне от 40% до 75%. Он может передаваться человеку от животных — летучих мышей или свиней — или через зараженную пищу. Подхватить инфекцию можно также от другого человека.
По словам экспертов, естественный носитель вируса — крылан — млекопитающее из отряда рукокрылых.
Вирус "Нипах" включен в список Всемирной организации здравоохранения как один из наиболее опасных для человечества. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции не существует.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии.
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Новости , Видео , ВОЗ
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