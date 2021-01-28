Ученые предупредили о вирусе «Нипах» с летальностью 75% 

Специалисты из некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, базирующейся в Нидерландах, заявили, что вирус "Нипах" может вызвать пандемию со смертностью 75%. Об этом сообщило британское издание Guardian со ссылкой на независимое исследование.

Известно, что вирус может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит, отек головного мозга и смертность в диапазоне от 40% до 75%. Он может передаваться человеку от животных — летучих мышей или свиней — или через зараженную пищу. Подхватить инфекцию можно также от другого человека.

По словам экспертов, естественный носитель вируса — крылан — млекопитающее из отряда рукокрылых.