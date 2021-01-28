Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии 

Все новости на карте

По словам Мясникова, человечество ожидает эпидемия птичьего или свиного гриппа со смертоносностью в 35 процентов:

«Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2 процента».

И, по его мнению, это показало полную неподготовленность человечества к серьезной эпидемии. Он также добавил, что всегда предлагал считать COVID-19 тренировкой.

Чтобы противостоять новой пандемии, нужно отладить по всему миру процесс мониторинга заболеваний — это поможет не упустить момент, когда новый вирус начнет распространяться, заверил Мясников.