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Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии 

Мария Грибова 1 час назад
Мясников сделал прогноз о новой смертоносной пандемии
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников согласился с утверждением основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что человечество ждет новая серьезная пандемия. Об этом он рассказал «Газета.Ru».
По словам Мясникова, человечество ожидает эпидемия птичьего или свиного гриппа со смертоносностью в 35 процентов:

«Вместо такой серьезной эпидемии пришел COVID с его минимальной смертностью в 2 процента».

И, по его мнению, это показало полную неподготовленность человечества к серьезной эпидемии. Он также добавил, что всегда предлагал считать COVID-19 тренировкой.
Чтобы противостоять новой пандемии, нужно отладить по всему миру процесс мониторинга заболеваний — это поможет не упустить момент, когда новый вирус начнет распространяться, заверил Мясников.
Ранее "Рамблер" писал о том, что итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19.
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Коронавирус , Билл Гейтс , Александр Мясников , Microsoft , Газета.Ru
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