Итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19 

29 января пройдет первое заседание по делу главы отделения скорой помощи итальянского города Монтикьяри (область Ломбардия) Карло Моска, подозреваемого в убийствах больных коронавирусом пациентов.

Как считают его коллеги, он вводил большие дозы снотворного пациентам, те умирали во сне. Делал он это ради того, чтобы освободить койки в госпитали. Об этом сообщает местная газета La Repubblica.

На врача обратили внимание после того, как в полицию поступило анонимное письмо, в котором говорилось, что доктор убивает больных. Доследственная проверка выяснила, что пациенты умирали вскоре после поступления в больницу, а ухудшение их состояния наступало стремительно.