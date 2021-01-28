Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Стопкоронавирус.рф

Итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Итальянского врача подозревают в убийстве пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com
29 января пройдет первое заседание по делу главы отделения скорой помощи итальянского города Монтикьяри (область Ломбардия) Карло Моска, подозреваемого в убийствах больных коронавирусом пациентов.
Как считают его коллеги, он вводил большие дозы снотворного пациентам, те умирали во сне. Делал он это ради того, чтобы освободить койки в госпитали. Об этом сообщает местная газета La Repubblica.
На врача обратили внимание после того, как в полицию поступило анонимное письмо, в котором говорилось, что доктор убивает больных. Доследственная проверка выяснила, что пациенты умирали вскоре после поступления в больницу, а ухудшение их состояния наступало стремительно.
В настоящее время устанавливается причастность Моска еще к нескольким смертям, а в городскую прокуратуру обратились родственники пациентов.
Ранее "Рамблер" писал, что пациенты с шизофренией чаще умирают от COVID-19.
Видео дня. Почему глаза никогда не замерзают
Коронавирус , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Почему глаза никогда не замерзают
03:17
Почему глаза никогда не замерзают
Наука
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
01:09
Кому противопоказана вакцина от коронавируса
Коронавирус
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
06:11
Враги иммунитета, которые вы не замечаете дома
ЗОЖ
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
11:24
Восемь удивительных вещей, которые происходят с вами во сне
Наука
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
00:16
Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID уже существует
Коронавирус
Почему важно перестать солить пищу
09:17
Почему важно перестать солить пищу
ЗОЖ
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение