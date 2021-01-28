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Ученые: пациенты с шизофренией чаще умирают от COVID-19 

Стелла Шмель 1 час назад
Пациенты с шизофренией чаще умирают от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Американские ученые заявили, что больные шизофренией с коронавирусом в три раза чаще умирают, чем люди, у которых нет расстройств психики. Подробное исследование опубликовано в научном журнале JAMA Psychiatry.
Исследователи проанализировали 7348 историй болезни пациентов с COVID-19 с марта по май 2020 года. Среди них выявили 14% больных с психическими расстройствами. Затем сравнили данные по смертности в течение 45 дней после выявленного коронавируса. Оказалось, что шизофрения является самым большим фактором риска летального исхода. У пациентов с шизофренией смертность повышена с 2,7 раза, а после достижения 75-летнего возраста вероятность смерти увеличивается в 35,7 раза.
Ученые полагают, что причиной высокой уязвимости людей с психическими расстройствами может быть нарушение иммунной системы.
Ранее "Рамблер" писал, что инфекционист оценила идею ношения сразу двух масок.
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