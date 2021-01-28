Инфекционист оценила идею ношения сразу двух масок 

Врач рассказала, эффективно ли ношение сразу двух масок. Поводом для этого стала практика некоторых зарубежных чиновников, которые считают, что две маски лучше помогают препятствовать распространению коронавируса, чем одна.

Глава терапевтического отделения израильской больницы Шамар Асаф А-Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман высказала свое экспертное мнение в беседе с РИА "Новости"

"У каждой вещи есть и отрицательный эффект, потому что когда человек дышит, он выделяет углекислый газ. С одной стороны, две маски, конечно, защищают, через них может проникнуть меньшее количество частичек вируса, но с другой стороны, и меньше кислорода человек вдыхает. Он создаёт вокруг своего носа повышенное содержание углекислого газа и у него могут появиться и усталость, и сонливость, и повышение углекислого газа в крови",

— заявила врач.

Гольцман добавила, что нет причин полагать, что одна маска является недостаточной мерой защиты от COVID-19.