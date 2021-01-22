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Открыт белок, который может замедлить болезнь Паркинсона 

Мария Грибова 22 января 2021
Открыт белок, который может замедлить болезнь Паркинсона
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета имени Бен-Гуриона открыли белок, который может замедлять и даже останавливать прогрессирование болезни Паркинсона. Об этом пишет Хайтек+.
Болезнь Паркинсона связывают с гибелью дофамин продуцирующих нейронов. Ученые выяснили, что в продуцирующих дофамин нейронах снижена передача сигналов белка BMP5/7, и предположили, что это может быть связано с развитием болезни. Испытания на мышах это подтвердили.
Введение BMP5/7 предотвращало у грызунов тремор, а также обращала вспять гибель продуцирующих дофамин нейронов и снижала скопления альфа-синуклеина.
Ранее «Рамблер» писал о том, что онкологи раскрыли неожиданный симптом рака.
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