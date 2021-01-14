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Инфаркт и простуда: противопоказания для окунающихся в прорубь 

Стелла Шмель 4 часа назад
Врачи рассказали, кому не стоит окунаться в прорубь.
В праздник Крещения многие традиционно окунаются в прорубь, но не для всех эта процедура может быть полезна. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенесшим инфаркт или инсульт купание в проруби противопоказано. Об этом заявили врачи, опрошенные ТАСС.

"Тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно", — сказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Также купаться не нужно и людям с симптомами простуды. Больное горло, кашель, насморк — и так ослабленное состояние организма будет ослаблено окунанием в прорубь.
Врачи напоминают, что купание в проруби — это обряд духовного очищения, а закаливания от одной такой процедуры ждать не стоит.
Ранее "Рамблер" писал, как обеспечить здоровье костной системе при помощи еды.
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Новости , Видео , ИТАР-ТАСС
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