Инфаркт и простуда: противопоказания для окунающихся в прорубь 

Врачи рассказали, кому не стоит окунаться в прорубь.

В праздник Крещения многие традиционно окунаются в прорубь, но не для всех эта процедура может быть полезна. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенесшим инфаркт или инсульт купание в проруби противопоказано. Об этом заявили врачи, опрошенные ТАСС

"Тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно", — сказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа.

Также купаться не нужно и людям с симптомами простуды. Больное горло, кашель, насморк — и так ослабленное состояние организма будет ослаблено окунанием в прорубь.

Врачи напоминают, что купание в проруби — это обряд духовного очищения, а закаливания от одной такой процедуры ждать не стоит.