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Как обеспечить здоровье костной системе при помощи еды 

Мира Маркина 5 часов назад
Как обеспечить здоровье костной системе при помощи еды
Фото: depositphotos.com
Зачастую о здоровье костной системы люди задумываются лишь в зрелом возрасте, когда начинают развиваться различные заболевания. Однако предупредить определенные болезни не так сложно, — достаточно следить за своим питанием. Подробнее о том, как обеспечить здоровье костной системе, — в материале "Рамблера".

Питайтесь сбалансированно

Об этом регулярно твердят врачи, но мало кто действительно следует этому совету. И очень зря! Крайне необходимо помнить о том, что расчет белков, жиров и углеводов должен соответствовать пропорции 1:1:4.

Помните о разнообразии

Различные овощи и фрукты, крупы, белое мясо и рыба — все эти продукты можно комбинировать ежедневно так, чтобы каждый день пробовать что-то новое. В каждом продукте содержится уникальный набор витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых человеческому организму.

Не заносите соль и сахар в "черный список"

Сладкие газировки, конфеты, торты и пирожные действительно не принесут никакой пользы вашему организму. Однако совсем исключать сахар из рациона не стоит — как минимум, вы можете позволить себе горький шоколад, сухофрукты и орехи. Соль в небольших количествах также не будет врагом. Напротив, щепотка соли в блюде раскроет вкус продуктов.
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