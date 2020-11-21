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Сотни рыбаков поразила неизвестная болезнь. Власти начали проверку 

Диана Товсепова 18 часов назад
Сотни рыбаков поразила неизвестная болезнь
Фото: depositphotos.com
В новостях Сенегала появилась пугающая информация. Так, сотни рыбаков в стране были помещены на карантин.
Это были мужчины, которые приехали из нескольких рыбацких городков вокруг столицы Дакара, объяснил Усман Гуйе, директор департамента информации и образования Сенегала.
В отчете министерства здравоохранения указано, что у рыбаков наблюдаются «поражения на лице, конечностях, а у некоторых — на гениталиях». Помимо этого люди страдают от повышенной температуры и головной боли.

«Это дерматит, связанный с инфекционным заболеванием. Мы продолжаем проверку и надеемся вскоре выяснить, что вызвало такие странные симптомы», — заявил Гуйе в интервью Reuters.

Выяснилось, что впервые медики сообщили о случае заражения еще 12 ноября. Первым больным стал 20-летний парень с негенерализованной везикулярной сыпью, отеком лица, сухостью губ и покраснением глаз.
На фото из соцсетей можно увидеть покрытых волдырями людей с опухшими губами, и крупными фурункулами на руках.
Военно-морской флот Сенегала возьмет пробы воды там, где рыбачили заболевшие, и передаст его в лабораторию.
Пока медики винят во всем токсины, отравившие прибрежные ужасную экологическую обстановку в регионе — горы мусора и мертвой рыбы на побережье.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач-дерматолог рассказала о странном последствии коронавируса.
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Новости , Минздрав РФ , Reuters
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