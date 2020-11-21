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Стопкоронавирус.рф

«Сбивает с толку»: врач рассказала о странном последствии ковида 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Сбивает с толку»: названо странное последствие ковида
Фото: depositphotos.com
Американский дерматолог Охара Айваз рассказала о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших COVID-19, в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai.
Многие были удивлены последствием болезни, которая проявилась спустя долгое время после нее. По словам Айваз, у некоторых переболевших ковидом через три месяца и более после заражения начинается потеря волос.

"Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", — сообщила врач.

При этом дерматолог отмечает, что при выявлении такой проблемы стоит обратиться к врачу, потому как это может быть связано с анемией или проблемами с щитовидной железой.
Ранее "Рамблер" сообщал о напитке, который, по мнению ученых, помогает при борьбе с коронавирусом.
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