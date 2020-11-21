«Сбивает с толку»: названо странное последствие ковида

Американский дерматолог Охара Айваз рассказала о распространенной проблеме своих пациентов, переболевших COVID-19, в новостном обзоре медицинского центра Cedars-Sinai.

Многие были удивлены последствием болезни, которая проявилась спустя долгое время после нее. По словам Айваз, у некоторых переболевших ковидом через три месяца и более после заражения начинается потеря волос.

"Ко мне приходили пациенты из-за выпадения волос, вызванного стрессом. Они либо очень боялись смерти в начале года, либо переболели COVID-19. Но последствия они увидели именно три месяца спустя. Это сбивает с толку, потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", — сообщила врач.

При этом дерматолог отмечает, что при выявлении такой проблемы стоит обратиться к врачу, потому как это может быть связано с анемией или проблемами с щитовидной железой.