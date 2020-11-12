Найден способ быстро протрезветь

Ученые из Канады разработали быстрый и простой способ очистки организма от алкоголя. Подробно исследование изложено в научном журнале Scientific Reports.

Как пояснили специалисты, вывод алкоголя из организма происходит с постоянной скоростью, которую нельзя увеличить. Но немного повлиять на скорость можно с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.

Врачи и раньше знали о таком методе, но применяли его в исключительных случаях, так как при формированном выдохе человек вынужденно терял большое количество углекислого газа — это вызывало обмороки, головокружение, онемение конечностей.

Но канадские ученые разработали устройство, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови во время гипервентиляции.

"Оно не требует электроники, компьютеров или специальных фильтров. Удивительно, как мы не пришли к этому несколько десятилетий назад",

— рассказал руководитель исследования доктор Джозеф Фишер.

Но для промышленного внедрения нужно провести больше исследований.