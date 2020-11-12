Найден способ быстро протрезветь

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Найден метод быстрой очистки крови от алкоголя 

Стелла Шмель 18 часов назад
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Фото: depositphotos.com
Ученые из Канады разработали быстрый и простой способ очистки организма от алкоголя. Подробно исследование изложено в научном журнале Scientific Reports.
Как пояснили специалисты, вывод алкоголя из организма происходит с постоянной скоростью, которую нельзя увеличить. Но немного повлиять на скорость можно с помощью диализа, внутривенного введения жидкости и подачи кислорода.
Врачи и раньше знали о таком методе, но применяли его в исключительных случаях, так как при формированном выдохе человек вынужденно терял большое количество углекислого газа — это вызывало обмороки, головокружение, онемение конечностей.
Но канадские ученые разработали устройство, которое позволяет поддерживать уровень углекислого газа в крови во время гипервентиляции.

"Оно не требует электроники, компьютеров или специальных фильтров. Удивительно, как мы не пришли к этому несколько десятилетий назад",

— рассказал руководитель исследования доктор Джозеф Фишер.
Но для промышленного внедрения нужно провести больше исследований.
Ранее "Рамблер" писал, что потливость оказалась признаком серьезного заболевания.
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