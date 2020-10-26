В больнице Ростова сообщали о перебоях с кислородом

Начальник Управления здравоохранения города Надежда Левицкая сообщила, что исполняющий обязанности главврача больницы № 20 в Ростове-на-Дону в своей объяснительной указывал на проблемы с подачей кислорода пациентам на ИВЛ. Об этом сообщает "РБК-Ростов".

По словам Надежды Левицкой, нельзя точно сказать, была ли утечка:

"По объяснительным, которые нам предоставила техническая служба — перебоя не было, но от и.о. руководителя лечебного учреждения поступила объяснительная, что перебои все-таки были".