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Стопкоронавирус.рф

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль высказался о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".
По словам эксперта, люди обладают большим опытом и знаниями, поэтому процесс движется быстрее.

"В истории человечества были и чума, и проказа, которые тоже сразу победить было нельзя. И погибли тысячи. Но потом люди нашли методы для профилактики и борьбы с этими инфекциями, то же самое будет и с COVID-19",

— прокомментировал Рошаль.
Он добавил, что сейчас сложно делать какие-либо прогнозы. По мнению специалиста, реальные результаты вакцинации можно будет увидеть в лучшем случае через год:

«А пока вакцина не введена в массовое производство, мы можем помочь себе сами: для этого есть система карантинных мер и мер индивидуальной защиты».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на COVID.
Коронавирус , Видео , Леонид Рошаль , Роспотребнадзор
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