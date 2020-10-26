Доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль высказался о ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".
По словам эксперта, люди обладают большим опытом и знаниями, поэтому процесс движется быстрее.
"В истории человечества были и чума, и проказа, которые тоже сразу победить было нельзя. И погибли тысячи. Но потом люди нашли методы для профилактики и борьбы с этими инфекциями, то же самое будет и с COVID-19",
— прокомментировал Рошаль.
Он добавил, что сейчас сложно делать какие-либо прогнозы. По мнению специалиста, реальные результаты вакцинации можно будет увидеть в лучшем случае через год:
«А пока вакцина не введена в массовое производство, мы можем помочь себе сами: для этого есть система карантинных мер и мер индивидуальной защиты».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на COVID.