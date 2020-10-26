Роспотребнадзор объяснил ошибки в тестах на COVID

Глава направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова объяснила ошибки в тестах на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Елены Тивановой, исследования на COVID-19 отличаются высокой точностью. Но из-за нескольких факторов отрицательные тесты на коронавирус могут выявляться и при наличии заболевания.

Основная причина в том, что во время тестирования вирус может спуститься из верхних дыхательных путей глубоко в легкие. Из-за этого в биоматериале не находят инфекцию. Еще неправильный результат теста может быть из-за ошибок медицинских работников.

Кроме того, как отметила Елена Тиванова, тест работает на выявление бессимптомных носителей, а также заболевших на ранней стадии. При болезни на поздней стадии результаты исследования могут оказаться отрицательными.

Специалист рассказала, что существует два вида тестирования: прямые и непрямые. Мазок из носа и ротоглотки и экспресс-тесты относятся к первому типу. Тесты на антитела являются непрямым методом. С их помощью выявляются клетки IgM и IgG, которые вырабатываются в организме после контакта с вирусом.