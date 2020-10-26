Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook опубликовал статистику по госпитализированным пациентам с коронавирусом. В комментариях к посту медики обсудили их состояние.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Борисов поделился мнением, что состояние пациентов стало "тяжелее". Денис Проценко подтвердил, что степень тяжести заболевания у госпитализированных ухудшилась. Рентгенолог Анна Белозерова написала, что среди их пациентов тоже наблюдается такая тенденция.

Сегодня также стало известно, что в Коммунарке открыли блок реанимации и терапии для лечения COVID-19.