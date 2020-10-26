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За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.

Кроме того, зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

стопкоронавиурс.рф

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.