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В России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса
Фото: depositphotos
За последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.
Кроме того, зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.
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Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые создали маску, которая защитит от вируса.
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