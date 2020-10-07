Мальчик семь лет проходил с иглой в челюсти 

Мальчик из Тринидад и Тобаго семь лет проходил с иглой в челюсти из-за ошибки хирурга-стоматолога во время операции. Об этом пишет издание News Day.

В 2013 году трехлетнему ребенку сделали операцию. Через пару дней из клиники позвонили, сказав, что не могут найти иглу, которую использовали. По мнению сотрудников, мальчик мог ее проглотить. Однако рентген показал, что игла застряла у него в челюсти.

Сначала медики посчитали, что удаление проводить нельзя. Потом, в 2016 году, было несколько безуспешных попыток изъять инородный предмет. Очередная неудачная операция обошлась семье в 287,5 тысячи рублей.

Мать ребенка подала на клинику в суд. В июле этого года суд отклонил все требования женщины, но она подала на апелляцию. Рассмотрение дела продолжится в декабре.