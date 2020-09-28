Пожилая пациентка инфекционного госпиталя в Уфе упала с кровати и просила о помощи, потому что не могла подняться. Три часа женщине никто не помогал. Снятое очевидцами видео опубликовала в своем Instagram-аккаунте невестка пострадавшей Элина Ахмерова.

На кадрах видно, как пенсионерка лежит на полу и тянется к перекладинам кровати, чтобы подняться, но у нее не хватает сил, из-за чего женщина продолжает лежать и стонать. На соседних койках находятся еще одна пожилая женщина и автор ролика средних лет, которая тяжело дышит. Свидетельница случившегося рассказала, что бабушка упала три часа назад, и последние четыре часа никто в палату не заходил.

«Дверь закрыта наглухо, мы никому не нужны, мы отсюда не вылезем»,

— сказала россиянка.

По словам Ахмеровой, женщину госпитализировали 18 сентября с подозрением на коронавирус. Видеозапись оказалась у семьи 26 сентября:

«Халатность врачей просто ужасает! У мамы температура 39,4, полдня никто даже не подходит»,

— говорится в посте.