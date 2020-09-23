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Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с COVID-19 

Мира Маркина 4 часа назад
Названы болезни, опасные для пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции "Неделя здоровья" назвала болезни, усугубляющие течение COVID-19 у пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций не было, эти три лидируют",

— рассказала Драпкина.
Эксперт также добавила, что к числу недугов, ухудшающих прогнозы пациентов с коронавирусом, также причисляют хронические обструктивные болезни легких — легочные патологии.
По словам специалиста, для того, чтобы защитить себя от COVID-19, необходимо учитывать три составляющие:

"Первое — сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив".

Второе — понимание того, что может усугубить инфекцию, и третье — среда передачи.

"Надо сделать так, чтобы была социальная дистанция, когда вирус попасть не может. Надо мыть руки, надо носить маску. Причем не один человек должен носить маску, а все, находящиеся в помещении. То есть, необходимо соблюдение все тех же мер, про которые мы очень много говорили",

— заключила Драпкина.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельную опасность коронавируса для взрослых.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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