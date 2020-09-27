В Монголии зарегистрировали новый случай заражения человека бубонной чумой. Об этом сообщает местное китайское информационное агентство Xinhua.
Пациенткой оказалась 25-летняя жительница провинции Ховд. Она ела мясо сурка.
Ее доставили в местную больницу, а 19 человек, с которыми она контактировала, изолировали.
Это не первый случай заражения бубонной чумой в Монголии. Под угрозой распространения заболевания находятся 17 провинций из 21. Из-за бубонной чумы в Китае был объявлен режим повышенной готовности.