В Монголии зарегистрировали новый случай заражения человека бубонной чумой. Об этом сообщает местное китайское информационное агентство Xinhua.

Пациенткой оказалась 25-летняя жительница провинции Ховд. Она ела мясо сурка.

Ее доставили в местную больницу, а 19 человек, с которыми она контактировала, изолировали.