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Зарегистрирован новый случай заражения бубонной чумой

Стелла Шмель
10 часов назад
В Монголии зарегистрировали новый случай заражения человека бубонной чумой. Об этом сообщает местное китайское информационное агентство Xinhua.
Пациенткой оказалась 25-летняя жительница провинции Ховд. Она ела мясо сурка.
Ее доставили в местную больницу, а 19 человек, с которыми она контактировала, изолировали.
Это не первый случай заражения бубонной чумой в Монголии. Под угрозой распространения заболевания находятся 17 провинций из 21. Из-за бубонной чумы в Китае был объявлен режим повышенной готовности.
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