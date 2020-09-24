Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражений в легких, при которых необходимо обратиться за помощью к специалисту. Слова специалиста приводит радиостанция "Говорит Москва".
Как считает врач, профессионального вмешательства требует любое проявление ненормального функционирования легких - одышка, кашель, мокрота или температура.
По словам Пурясева, пациенты слишком поздно обращаются к врачу и это только усугубляет ситуацию. Однако люди с хронической одышкой легко чувствуют перемены в своем состоянии.
"Если он много лет задыхался, допустим, при физической нагрузке, а тут резко вдруг изменилась одышка, усилилась она, он сразу забьет тревогу",