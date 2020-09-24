Врач-пульмонолог Сергей Пурясев назвал первые признаки поражений в легких, при которых необходимо обратиться за помощью к специалисту. Слова специалиста приводит радиостанция "Говорит Москва".

По словам Пурясева, пациенты слишком поздно обращаются к врачу и это только усугубляет ситуацию. Однако люди с хронической одышкой легко чувствуют перемены в своем состоянии.