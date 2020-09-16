Женщина десять месяцев живет с пулей в голове 

Женщина, проживающая в американском штате Техас, десять месяцев назад получила огнестрельное ранение. С тех пор она живет с пулей в голове. Об этом сообщает сайт телеканала WBTV.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. 34-летняя многодетная мать Греша Хернандез возвращалась домой и внезапно услышала выстрелы. Это последнее, что она помнит перед тем, как все потемнело перед глазами.

После ранения женщине сделали две операции на черепе, но пулю врачи так и не вытащили. Медики считают, что извлекать ее опасно, так как она находится слишком близко к мозгу и нервам.

Сейчас женщина передвигается на инвалидном кресле и еле-еде изъясняется на родном языке. Самостоятельно позаботиться о себе она теперь не может, поэтому это делает ее дочь, которая отмечает, что до сих пор неизвестно, кто стрелял в ее мать.