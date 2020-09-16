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Женщина десять месяцев живет с пулей в голове 

Анастасия Иванова 1 час назад
Женщина десять месяцев живет с пулей в голове
Фото: depositphotos.com
Женщина, проживающая в американском штате Техас, десять месяцев назад получила огнестрельное ранение. С тех пор она живет с пулей в голове. Об этом сообщает сайт телеканала WBTV.
Трагедия случилась в ноябре прошлого года. 34-летняя многодетная мать Греша Хернандез возвращалась домой и внезапно услышала выстрелы. Это последнее, что она помнит перед тем, как все потемнело перед глазами.
После ранения женщине сделали две операции на черепе, но пулю врачи так и не вытащили. Медики считают, что извлекать ее опасно, так как она находится слишком близко к мозгу и нервам.
Сейчас женщина передвигается на инвалидном кресле и еле-еде изъясняется на родном языке. Самостоятельно позаботиться о себе она теперь не может, поэтому это делает ее дочь, которая отмечает, что до сих пор неизвестно, кто стрелял в ее мать.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что назван опасный фактор преждевременной смерти мужчин.
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