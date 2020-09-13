Депрессию научились определять по биению сердца 

Ученые выяснили, что депрессивное состояние может помочь выявить частота сердечных сокращений. Исследование опубликовано в научном издании Medical Xpress.

На протяжении 24 часов идет наблюдение за частотой биения сердца. Исходя из полученных результатов доктора могут сделать выводы об актуальном состоянии пациента.

В ходе исследования в течение четырех суток ученые наблюдали за сердечным ритмом 30 пациентов. У половины из них была ранее диагностирована депрессия. Людям с депрессией также было назначено лекарство, причем некоторым из них давали плацебо.

Выяснилось, что сердечный ритм у людей с депрессией в среднем на 10-15 ударов в минуту выше, чем у других. Также исследование показало, что антидепрессант, который давали пациентам в ходе исследования, помог снизить частоту сердечного ритма. У пациентов, принимавших плацебо, показатели не изменились.

Ученые считают, что данное исследование поможет диагностировать депрессивное состояние на ранней стадии.