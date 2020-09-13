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Депрессию научились определять по биению сердца 

Стелла Шмель 3 часа назад
Депрессию научились определять по биению сердца
Фото: depositphotos.com
Ученые выяснили, что депрессивное состояние может помочь выявить частота сердечных сокращений. Исследование опубликовано в научном издании Medical Xpress.
На протяжении 24 часов идет наблюдение за частотой биения сердца. Исходя из полученных результатов доктора могут сделать выводы об актуальном состоянии пациента.
В ходе исследования в течение четырех суток ученые наблюдали за сердечным ритмом 30 пациентов. У половины из них была ранее диагностирована депрессия. Людям с депрессией также было назначено лекарство, причем некоторым из них давали плацебо.
Выяснилось, что сердечный ритм у людей с депрессией в среднем на 10-15 ударов в минуту выше, чем у других. Также исследование показало, что антидепрессант, который давали пациентам в ходе исследования, помог снизить частоту сердечного ритма. У пациентов, принимавших плацебо, показатели не изменились.
Ученые считают, что данное исследование поможет диагностировать депрессивное состояние на ранней стадии.
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