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Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу 

Диана Товсепова 4 часа назад
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Фото: Рамблер
Названы симптомы, при которых следует срочно обращаться к онкологу. Об этом рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах рака прямой кишки, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.
По ее словам, заметные признаки рака проявляются уже на поздней стадии заболевания, поэтому следует крайне внимательно относиться к любым странным сигналам.
Симптомами неожиданно проявляющегося рака прямой кишки врач назвала болевые приступы в животе изменение стула, и наличие крови или слизи при поход при походе в туалет, вздутие в районе брюшной полости, а также снижение веса и высокая утомляемость.
При этом Смирнова отметила, что такие сигналы в организме могут быть связаны и с другими болезнями, но внимание на них стоит обратить.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие изменения родинок могут говорить об онкологии.
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Новости , Елена Смирнова
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