Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу 

Названы симптомы, при которых следует срочно обращаться к онкологу. Об этом рассказала врач-онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала о симптомах рака прямой кишки, которые требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

По ее словам, заметные признаки рака проявляются уже на поздней стадии заболевания, поэтому следует крайне внимательно относиться к любым странным сигналам.

Симптомами неожиданно проявляющегося рака прямой кишки врач назвала болевые приступы в животе изменение стула, и наличие крови или слизи при поход при походе в туалет, вздутие в районе брюшной полости, а также снижение веса и высокая утомляемость.

При этом Смирнова отметила, что такие сигналы в организме могут быть связаны и с другими болезнями, но внимание на них стоит обратить.