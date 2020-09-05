Названы изменения родинок, ведущие к онкологии

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин в эфире «Пятого канала» рассказал о том, какие изменения родинок могут быть признаком онкологии.

Медик подчеркнул, что пациентам в группе риска нужно периодически проходить медицинское обследование. К таким пациентам Мяснянкин отнес любителей насыщенного загара и тех, у кого наследственная предрасположенность к меланоме. Не реже, чем раз в год обследоваться нужно и рыжеволосым людям.

Кроме того, необходимо наблюдать за размером родинок.

«Нужно следить за размерами образований — они не должны быть более пяти миллиметров», — объяснил врач.

Также нужно обращать внимание на цвет образований.

«Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту», — уточнил Мяснянкин.

Онколог также подчеркнул, что родинки на спине всегда в зоне риска, так как они травмируются чаще.