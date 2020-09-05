Названы симптомы, предупреждающие о раке 

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Онкологические заболевания, в частности, рак прямой кишки не появляются внезапно, как правило, развитию болезней предшествуют месяцы, а иногда даже годы. Опухоль может по началу никак не проявлять себя и дает знать о своем существовании лишь через время. Именно тогда и начинают появляться симптомы, которые должны заставить человека насторожиться. Однако, часто на них просто не обращают внимания. Врач-онколог Елена Смирнова рассказала, какие признаки рака прямой кишки ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.

Так, специалист отметила, что насторожить должны, в первую очередь, различные изменения стула: запор, диарея, частые и ложные позывы к дефекации, кровь в кале. Также стоит обратить внимание на частые приступы боли в области живота, вздутие, внезапную потерю веса и снижение работоспособности.

Заметив у себя такие симптомы следует обратиться к врачу.

Эксперт рекомендует также вне зависимости от описанных выше признаков к 45 годам каждому пройти обследование у практолога, чтобы минимизировать вероятность развития онкологического заболевания.