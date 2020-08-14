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В регионе РФ взволнованы вспышкой чумы 

Диана Товсепова 3 часа назад
На Алтае взволнованы вспышкой чумы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Вспышка чумы произошла у животных в Кош-Агачском районе, рассказал замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко.
"В последние годы наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории. Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе, впервые более чем за 60-летний период наблюдения (с 1958 г.)", — уточнили в Роспотребнадзоре республики.
Специалистов взволновало то, что чумные вспышки с начала 2020 года выявили на пяти участках, но особенную обеспокоенность вызвала вспышка на плато Укок, потому как это место часто посещают туристы, а зимой здесь ведется выпас скота.
В связи с этим есть вероятность заражения домашних животных и людей. Помимо потребления мяса зараженных особей, существует риск заболеть чумой от укусов клещей и блох, которые остались в норах погибших от чумы грызунов.
Для предотвращения этого ведется прививочная кампания. Вакцинированы более 18 тысяч человек, из них 16,5 тысячи — в Кош-Агачском районе.
Ранее "Рамблер" сообщал о мнении экспертов о распространении чумы по России.
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Новости , Видео , Александр Мищенко , Роспотребнадзор
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