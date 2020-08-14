В регионе РФ взволнованы вспышкой чумы 

На Алтае взволнованы вспышкой чумы. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Вспышка чумы произошла у животных в Кош-Агачском районе, рассказал замдиректора Алтайской противочумной станции Александр Мищенко

"В последние годы наблюдается интенсивное расширение эпизоотической территории. Особенно тревожным моментом является выявление чумной эпизоотии в июле текущего года на плато Укок в Кош-Агачском районе, впервые более чем за 60-летний период наблюдения (с 1958 г.)", — уточнили в Роспотребнадзоре республики.

Специалистов взволновало то, что чумные вспышки с начала 2020 года выявили на пяти участках, но особенную обеспокоенность вызвала вспышка на плато Укок, потому как это место часто посещают туристы, а зимой здесь ведется выпас скота.

В связи с этим есть вероятность заражения домашних животных и людей. Помимо потребления мяса зараженных особей, существует риск заболеть чумой от укусов клещей и блох, которые остались в норах погибших от чумы грызунов.

Для предотвращения этого ведется прививочная кампания. Вакцинированы более 18 тысяч человек, из них 16,5 тысячи — в Кош-Агачском районе.