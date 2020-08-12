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Шестилетний ребенок умер после прививки от кори 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Шестилетний ребенок умер после прививки от кори
Фото: depositphotos.com
В Москве скончался шестилетний ребенок после прививки от кори. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мальчик должен был пойти в школу в сентябре этого года. Родители занимались вопросами здоровья ребенка и ставили необходимые для первоклассника прививки.
В клинике в Зеленограде мальчика привили от кори. На следующий день его состояние ухудшилось. Родители вызвали скорую, но ребенок скончался. Причину произошедшего будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.
Предполагалось, что прививка могла быть противопоказана шестилетнему мальчику, о чем не знали врачи и родители.
В департаменте здравоохранения Москвы опровергли данную информацию.

"Причиной смерти стала внезапная остановка сердца из-за тяжелой врожденной патологии", — прокомментировали в ведомстве.

Перед проведением вакцинации ребенка осмотрели несколько специалистов: противопоказаний к прививке не было.

"Любые возможные осложнения (незначительное повышение температуры, сыпь, насморк), во-первых, могут проявиться только в ближайшие часы после вакцинации, а, во-вторых, не могут стать причиной смерти ребенка. За последние десятки лет в РФ не было зафиксировано ни одного летального случая, связанного с прививкой от кори", — заявили в департаменте.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые раскрыли причину развития особо опасного рака.
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