Врач назвал опасные симптомы нового вируса из КНР

Врач рассказал о симптомах, которые могут указывать на наличие вируса SFTS. Некоторые из проявлений могут быть опасными для жизни.
Аллерголог Владимир Болибок в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал о симптомах и назвал этот вирус смертельно опасным.
Среди проявлений он выделил тяжелую лихорадку, при которой температура тела может достигать 39 градусов, мигрень, а также
развитие синдрома тромбоцитопении.
По словам врача, вирус может стать причиной смерти на фоне кровоизлияния в одном из внутренних органов.
На сегодняшний день в Китае диагноз SFTS был поставлен уже 60 пациентам, семеро из которых скончались.
Ранее "Рамблер" писал, что переносчики вируса SFTS были найдены в России.