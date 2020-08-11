Врач назвал опасные симптомы нового вируса из КНР

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Врач рассказал о симптомах, которые могут указывать на наличие вируса SFTS. Некоторые из проявлений могут быть опасными для жизни.

Аллерголог Владимир Болибок в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал о симптомах и назвал этот вирус смертельно опасным.

Среди проявлений он выделил тяжелую лихорадку, при которой температура тела может достигать 39 градусов, мигрень, а также

развитие синдрома тромбоцитопении.

По словам врача, вирус может стать причиной смерти на фоне кровоизлияния в одном из внутренних органов.

На сегодняшний день в Китае диагноз SFTS был поставлен уже 60 пациентам, семеро из которых скончались.