Эксперт рассказал об опасности песка на пляжах 

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем можно заразиться на пляжах через песок. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, песок у рек и озер — благоприятная среда для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. Там обитают бактерии, патогенные грибы, глисты и простейшие.

При попадании песка через микротрещины и раны в организм человека можно заразиться грибковыми и другими инфекциями. Например, микозом, кандидозом, вызванным личинками церкарий церкариозом и прочими.

Михаил Лебедев отметил, что особо опасен влажный песок.

«Сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры», — посоветовал эксперт.

Он отметил, что необходимо тщательно выбирать место для купания.