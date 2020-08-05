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Эксперт рассказал об опасности песка на пляжах 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Эксперт рассказал об опасности песка на пляжах
Фото: depositphotos.com
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, чем можно заразиться на пляжах через песок. Об этом сообщает ТАСС.
По словам специалиста, песок у рек и озер — благоприятная среда для размножения микроорганизмов на глубине в пять-шесть сантиметров. Там обитают бактерии, патогенные грибы, глисты и простейшие.
При попадании песка через микротрещины и раны в организм человека можно заразиться грибковыми и другими инфекциями. Например, микозом, кандидозом, вызванным личинками церкарий церкариозом и прочими.
Михаил Лебедев отметил, что особо опасен влажный песок.

«Сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры», — посоветовал эксперт.

Он отметил, что необходимо тщательно выбирать место для купания.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач дала советы гипертоникам.
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