Женщина посчитала себя курицей из-за болезни

В Бельгии произошел неординарный случай: женщину нашли кудахтавшей в саду возле собственного дома. Она была уверена, что она — курица. На историю обратило внимание издание Daily Mail.

Брат 54-летней женщины обнаружил ее неподалеку от ее дома. В этот момент дама раздувала щеки и кудахтала. Ее отвезли в больницу, где она рассказала врачам, что считает себя курицей и поведала о новых ощущениях в ногах.

Сообщается, что женщина не злоупотребляла запрещенными веществами и алкоголем. Врачи считают, что подобный приступ мог случится на фоне депрессии, которую диагностировали специалисты.

Эксперты считают, что на протяжении не одной эпохи многие из подобных случаев не документируются. В основном потому, что сами пострадавшие редко помнят о том, что происходило в момент приступа. Тем не менее, науке известно как минимум 56 примеров заболевания с 1850 по 2012 годы.

Специалисты считают, что подобное случается на фоне расстройств психики, среди которых шизофрения, биполярное расстройство и многое другое.