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Женщина посчитала себя курицей из-за приступа болезни 

Стелла Шмель 6 часов назад
Женщина посчитала себя курицей из-за болезни
Фото: depositphotos.com
В Бельгии произошел неординарный случай: женщину нашли кудахтавшей в саду возле собственного дома. Она была уверена, что она — курица. На историю обратило внимание издание Daily Mail.
Брат 54-летней женщины обнаружил ее неподалеку от ее дома. В этот момент дама раздувала щеки и кудахтала. Ее отвезли в больницу, где она рассказала врачам, что считает себя курицей и поведала о новых ощущениях в ногах.
Сообщается, что женщина не злоупотребляла запрещенными веществами и алкоголем. Врачи считают, что подобный приступ мог случится на фоне депрессии, которую диагностировали специалисты.
Эксперты считают, что на протяжении не одной эпохи многие из подобных случаев не документируются. В основном потому, что сами пострадавшие редко помнят о том, что происходило в момент приступа. Тем не менее, науке известно как минимум 56 примеров заболевания с 1850 по 2012 годы.
Специалисты считают, что подобное случается на фоне расстройств психики, среди которых шизофрения, биполярное расстройство и многое другое.
Ранее "Рамблер" писал, что китаянка выжила после того, как ее сердце не билось три дня.
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