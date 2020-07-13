Россиянина обматерили и выгнали из больницы

В Свердловской области пациента с переломом отказались пускать в больницу из-за проведения дезинфекции. Россиянина выгнали на улицу и заставили ждать на крыльце. В Сети опубликовали видео инцидента.

Конфликт произошел 12 июля в Краснотурьинске. Местный житель обратился в больницу с переломом пятки. Однако их с женой не пустили. На улицу вышел нетрезвый сотрудник учреждения в форме санитара и начал вести себя агрессивно.

«Даму свою успокой, ***, пока я, ***, ее не успокоил. Тебе говорят, ***, закрыто, ***, на обработку, надо ждать, ***», — накричал на них мужчина.

Пациенту сказали ждать 40 минут, пока проведут дезинфекцию.

«Человек, кричащий матом, в алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал: "А ты хромоногий, сиди, не лезь". В больнице парня с переломом приняли только спустя полтора часа, и то после того, как сотрудникам ЦГБ [центральной городской больницы] сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — рассказали очевидцы.

Журналистам данный инцидент в больнице не прокомментировали.