Россиянина обматерили и выгнали из больницы

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Пациента с переломом обругали и выгнали из больницы 

Анастасия Иванова 38 минут назад
В Свердловской области пациента с переломом отказались пускать в больницу из-за проведения дезинфекции. Россиянина выгнали на улицу и заставили ждать на крыльце. В Сети опубликовали видео инцидента.
Конфликт произошел 12 июля в Краснотурьинске. Местный житель обратился в больницу с переломом пятки. Однако их с женой не пустили. На улицу вышел нетрезвый сотрудник учреждения в форме санитара и начал вести себя агрессивно.
«Даму свою успокой, ***, пока я, ***, ее не успокоил. Тебе говорят, ***, закрыто, ***, на обработку, надо ждать, ***», — накричал на них мужчина.
Пациенту сказали ждать 40 минут, пока проведут дезинфекцию.
«Человек, кричащий матом, в алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал: "А ты хромоногий, сиди, не лезь". В больнице парня с переломом приняли только спустя полтора часа, и то после того, как сотрудникам ЦГБ [центральной городской больницы] сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — рассказали очевидцы.
Журналистам данный инцидент в больнице не прокомментировали.
Ранее "Рамблер" сообщал, что женщина проехалась в лифте и заразила 71 человека.
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Новости , Видео , Роспотребнадзор
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