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Женщина проехалась в лифте и заразила COVID-19 71 человека 

Мира Маркина 2 часа назад
Женщина проехалась в лифте и заразила 71 человека
Фото: depositphotos.com
Женщина, зараженная COVID-19, но не имеющая симптомов заболевания, совершила минутную поездку в лифте и заразила 71 человека. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю заболеваний США.
Ученые пытались выяснить, как один зараженный человек может повлиять на эпидемиологическую ситуацию.
В ходе изучения обстоятельств случаев массового заражения эксперты исследовали вспышку заболевания в двух китайских больницах. Выяснилось, что в одно из медучреждений был доставлен мужчина с инсультом, который был носителем нового вируса. За время лечения он заразил 20 человек, в числе которых были и его сыновья. Новые инфицированные передали вирус еще 28 людям.
Медики долго пытались установить, кто заразил первого инфицированного. В конце концов было решено проверить всех жильцов многоквартирного дома-башни, где проживал мужчина, перенесший инсульт. Выяснилось, что одна из жительниц дома приехала из США и соблюдала режим самоизоляции, хотя чувствовала себя хорошо. Эксперты восстановили картину всех ее передвижений и узнали, что она не контактировала ни с кем из зараженных. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что распространить инфекцию женщине удалось посредством лифта, которым она однажды воспользовалась. Скорее всего другие люди заразились через прикосновения к кнопкам лифта.
"Наши результаты показывают, как одиночная бессимптомная инфекция SARS-CoV-2 может привести к распространению инфекции среди населения",
— заключили авторы исследования.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что заразность коронавируса после мутации резко возросла.
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