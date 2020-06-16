Названы опасные советы помощи при укусе змеи 

Врач рассказал об устаревших и опасных способах первой помощи при укусе змеи. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на медика Кирилла Маслиева.

Доктор отметил, что самой распространенной ядовитой змеей в России является гадюка. Ее яд влияет на клетки крови.

"Яд нарушает свертываемость, вызывая кровотечения, деформирует эритроциты. Все это приводит к гибели тканей и органов. Если вас укусила ядовита змея, то отсутствие движения может спасти вам жизнь", — отметил Маслиев.

Врач пояснил, что при укусе яд попадает не в кровь, а в лимфу, которая, в свою очередь, активно циркулирует при движении. Поэтому, если у человека есть возможность лечь или сесть, то нужно ей воспользоваться.

Маслиев посоветовал приложить к укусу кусок ткани, чтобы впитать яд и отдать его на анализ. Кроме того, он отметил, что существует распространенный совет, согласно которому можно высосать яд из крови пострадавшего. Однако, так делать не стоит, потому что он может проникнуть в организм другого человека через рот. Опасно накладывать жгут, так как яд останется в одном месте, и на конечности могут появиться язвы.

Чтобы оказать первую помощь человеку, нужно наложить повязку выше и ниже места укуса, а после отвезти пострадавшего к врачу.