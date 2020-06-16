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Назван срок действия вакцины от коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Раскрыта продолжительность действия потенциальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Над вакциной в Великобритании работает фармацевтическая компания AstraZeneca. Ее глава Паскаль Сорио сообщил, что она будет действовать год.
Он добавил, что вакцина уже проходит испытания на людях. Скоро первая фаза должна завершиться.
"Если все будет идти хорошо, то мы получим результаты клинических испытаний в августе-сентябре. Приступить к поставкам компания будет готова уже к октябрю", — заявил Сорио.
Глава компании рассказал, что вместе с клиническими испытаниями вакцина уже производиться.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли мощную защиту от коронавируса.
Коронавирус , Видео
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