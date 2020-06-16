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Обнаружена мощная защита против коронавируса 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Обнаружена мощная защита против коронавируса
Фото: РИА Новости
Ученые исследовательского института Скриппса в США сумели найти мощную защиту против коронавирусной инфекции. Результаты их работы публикует журнал Science.
Специалисты проанализировали образцы крови людей, которые перенесли заболевание в легкой и тяжелой форме. При этом ученые применяли тестовые клетки, синтезирующие рецептор ACE2. С этим рецептором вирус взаимодействует до попадания в саму клетку. Ученые исследовали способность крови с антителами реагировать на вирус и останавливать заражение.
В ходе исследования были выявлены более тысячи иммунных клеток, производящих различные типы антител. Ученые расшифровали их геном и смогли получить эти клетки искусственным путем. Выяснилось, что некоторые типы антител даже в небольшом количестве могут успешно противостоять вирусу.
В дальнейшем антитела должны пройти испытание на животных и людях, и если подтвердиться безопасность и эффективность этого способа, то к январю следующего года его можно использовать при лечении коронавируса.
Ранее "Рамблер" писал о том, что новый китайский коронавирус сочли более заразным.
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