Обнаружена мощная защита против коронавируса 

Ученые исследовательского института Скриппса в США сумели найти мощную защиту против коронавирусной инфекции. Результаты их работы публикует журнал Science.

Специалисты проанализировали образцы крови людей, которые перенесли заболевание в легкой и тяжелой форме. При этом ученые применяли тестовые клетки, синтезирующие рецептор ACE2. С этим рецептором вирус взаимодействует до попадания в саму клетку. Ученые исследовали способность крови с антителами реагировать на вирус и останавливать заражение.

В ходе исследования были выявлены более тысячи иммунных клеток, производящих различные типы антител. Ученые расшифровали их геном и смогли получить эти клетки искусственным путем. Выяснилось, что некоторые типы антител даже в небольшом количестве могут успешно противостоять вирусу.

В дальнейшем антитела должны пройти испытание на животных и людях, и если подтвердиться безопасность и эффективность этого способа, то к январю следующего года его можно использовать при лечении коронавируса.