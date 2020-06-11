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Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что в одной из стран вспыхнул опасный вирус. Об этом сообщает РИА Новсти.

ВОЗ сообщила, что в Демократической Республики Конго (ДРК) случилась вспышка вируса Эбола. С 1 июня она произошла в городе Мбандака.

"Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях средний", — заявил представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга.

Он также отметил, что количество зараженных невелико, а инфраструктура страны должна позволить справиться с Эболой. Кроме того, начата вакцинация всех людей, которые живут в районе вспышки заболевания.

Нсенга отметил, что ВОЗ предпринимает все действия, чтобы не допустить распространения вируса.