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ВОЗ предупредила о вспышке другого опасного вируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что в одной из стран вспыхнул опасный вирус. Об этом сообщает РИА Новсти.
ВОЗ сообщила, что в Демократической Республики Конго (ДРК) случилась вспышка вируса Эбола. С 1 июня она произошла в городе Мбандака.
"Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях средний", — заявил представитель ВОЗ по вспышке Эболы в ДРК Нгой Нсенга.
Он также отметил, что количество зараженных невелико, а инфраструктура страны должна позволить справиться с Эболой. Кроме того, начата вакцинация всех людей, которые живут в районе вспышки заболевания.
Нсенга отметил, что ВОЗ предпринимает все действия, чтобы не допустить распространения вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог заявил об ослаблении коронавируса.
Новости , Видео , ВОЗ
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