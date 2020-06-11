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Вирусолог из Италии Массимо Клементи заявил, что коронавирус становится слабее. Об этом говорят результаты последних научных исследований. Такое заключение он озвучил в ходе беседы с РИА Новости

"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии",

— сказал он.

Специалист добавил, что одновременно с этим увеличилось и количество зараженных, которые проходили лечение на дому.

Исследователи сравнили данные 100 пациентов, поступавших в больницы в марте и в мае, что дало им возможность выяснить, что тяжесть вирусной эпидемии в первом случае была значительно выше.

Ученые выяснили, что в определенных зонах генома коронавируса происходят мутации, которые могут говорить о его ослаблении.

Клементи высказал идею, что коронавирус в недалеком будущем может вызывать у человека лишь "банальные респираторные заболевания".

"Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет",

— заключил вирусолог.