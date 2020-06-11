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Вирусолог заявил об ослаблении коронавируса 

Стелла Шмель 29 минут назад
Вирусолог из Италии Массимо Клементи заявил, что коронавирус становится слабее. Об этом говорят результаты последних научных исследований. Такое заключение он озвучил в ходе беседы с РИА Новости.
"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии",
— сказал он.
Специалист добавил, что одновременно с этим увеличилось и количество зараженных, которые проходили лечение на дому.
Исследователи сравнили данные 100 пациентов, поступавших в больницы в марте и в мае, что дало им возможность выяснить, что тяжесть вирусной эпидемии в первом случае была значительно выше.
Ученые выяснили, что в определенных зонах генома коронавируса происходят мутации, которые могут говорить о его ослаблении.
Клементи высказал идею, что коронавирус в недалеком будущем может вызывать у человека лишь "банальные респираторные заболевания".
"Если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет",
— заключил вирусолог.
Ранее "Рамблер" писал, что первая партия лекарства от COVID-19 поступила в больницы.
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Коронавирус , Видео , РИА Новости
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