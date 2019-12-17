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Мясников рассказал о бессмысленной диагностике 

Рамблер 3 часа назад
Мясников рассказал о бессмысленной диагностике
Фото: РИА Новости
Один из самых популярных российских врачей Александр Мясников объяснил, почему людям не нужно проводить полное обследование организма. Специалист убежден, что такие "исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий". Своим мнением доктор Мясников поделился в собственном телеграм-канале. Для пациента избыточная диагностика чревата в первую очередь ненужными расходами.
По данным врача, полные обследования организма помогают обнаружить серьезное заболевание лишь у одного пациента из тысячи. Как считает Мясников, индивидуальный подход к каждому человеку гораздо эффективнее, правда пока "персонализированная медицина еще в зачатке".
Ранее "Рамблер" писал о том, что доктор Мясников назвал самые бесполезные лекарства.
Видео дня. Почему немеют руки и ноги
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Новости , Александр Мясников
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