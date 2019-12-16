Россиянин не откажется от пересадки головы

Российский программист Валерий Спиридонов хочет участвовать в эксперименте и уверен, что лишь пересадка головы сможет качественно изменить его жизнь.

Еще в 2015 году итальянский нейрохирург Серджио Канаверо выыбрал для своего эксперимента Спиридонова, но позже работу поставили на пузу.

Сейчас, по словам россиянина, врач проводит последние опыты над грызунами и скоро будет готов к пересадке головы на человеке.

«Мое отношение к операции по пересадке головы не изменилось. Я считаю, что есть ситуации, когда такая операция — единственное возможное решение по спасению жизни. С этической точки зрения оно ничем не отличается от обычной трансплантации. Ведь нет каких-то серьезных этических дискуссий в обществе по поводу пересадки органов: легких, печени, почек. Это плановые операции, которые сегодня проводятся и в России каждый день. Трансплантации такого рода давно стали привычными», — цитируют СМИ слова Спиридонова.

Напомним, Спиридонов страдает от врожденной мышечной атрофии, которая не дает телу нормально развиваться, и парень не может самостоятельно передвигаться.