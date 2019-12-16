Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему опасно каждый день пить молоко
Почему опасно каждый день пить молоко
ЗОЖ
Почему так опасно мешать водку и пиво
Почему так опасно мешать водку и пиво
Болезни и лекарства
Как оперативно распознать сердечный приступ
Как оперативно распознать сердечный приступ
Болезни и лекарства
Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря
Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря
Новости

Ученые назвали лучший продукт для борьбы с диабетом и лишним весом 

Рамблер 5 часов назад
Назван лучший продукт для борьбы с диабетом
Фото: depositphotos.com
Людям, страдающим от диабета или ожирения, следует добавить в свой рацион фасоль. Такую рекомендацию дали специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA).
Так, эксперты отмечают, что бобовые обладают низким гликемическим индексом, потому как содержат углеводы, требующие больше времени для усвоения организмом. Так, они сохраняют стабильный уровень глюкозы в организме гораздо дольше.
Кроме того, фасоль содержит в себе большое количество полезных веществ: витамины, антиоксиданты, минералы, белки, пищевые волокна.
При этом бобовые повышают количество бактерий полезных для микрофлоры кишечника и улучшают пищеварение, а высокое содержание белка способствует быстрому насыщению организма.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что кроме сахара запрещено при диабете.
Видео дня. Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазин
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему опасно каждый день пить молоко
Почему опасно каждый день пить молоко 2
Почему так опасно мешать водку и пиво
Почему так опасно мешать водку и пиво 1
Как оперативно распознать сердечный приступ
Как оперативно распознать сердечный приступ
Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря
Кто подвержен риску развития рака мочевого пузыря
Россиянин не откажется от пересадки головы
Россиянин не откажется от пересадки головы 6
Видео
Откуда берется горечь во рту
02:59
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
08:14
Передаются ли венерическое болезни через унитаз
Болезни и лекарства
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
00:42
Из-за болезни сердца женщину не пускают в магазины
Болезни и лекарства
Курить в аэропортах снова можно
00:30
Курить в аэропортах снова можно
ЗОЖ
Какая желтуха проходит сама
26:09
Какая желтуха проходит сама
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Самые важные факты о глазах
04:50
Самые важные факты о глазах
ЗОЖ
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение