Назван лучший продукт для борьбы с диабетом

Ученые назвали лучший продукт для борьбы с диабетом и лишним весом

Людям, страдающим от диабета или ожирения, следует добавить в свой рацион фасоль. Такую рекомендацию дали специалисты Американской диабетической ассоциации (ADA).

Так, эксперты отмечают, что бобовые обладают низким гликемическим индексом, потому как содержат углеводы, требующие больше времени для усвоения организмом. Так, они сохраняют стабильный уровень глюкозы в организме гораздо дольше.

Кроме того, фасоль содержит в себе большое количество полезных веществ: витамины, антиоксиданты, минералы, белки, пищевые волокна.

При этом бобовые повышают количество бактерий полезных для микрофлоры кишечника и улучшают пищеварение, а высокое содержание белка способствует быстрому насыщению организма.