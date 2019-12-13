Еще один ребенок умер, не дождавшись операции у Каабака

Еще один ребенок, ожидавший пересадки почки от врача-трансплантолога Михаила Каабака, скончался, не дожив до операции.

Минздрав России принес соболезнования родным и близким мальчика из Южно-Сахалинска и сообщил, что ребенок скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием».

Директор Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина отметила, что мальчика не могли прооперировать раньше конца декабря из-за того, что прививку, необходимую для операции, ему поставили только в последних числах ноября.