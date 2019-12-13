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Умер еще один ждавший пересадки у Каабака ребенок
Умер еще один ждавший пересадки у Каабака ребенок
Новости

Еще один ребенок умер, не дождавшись операции у Каабака 

Рамблер 2 часа назад
Еще один ребенок, ожидавший пересадки почки от врача-трансплантолога Михаила Каабака, скончался, не дожив до операции.
Минздрав России принес соболезнования родным и близким мальчика из Южно-Сахалинска и сообщил, что ребенок скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием».
Директор Департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина отметила, что мальчика не могли прооперировать раньше конца декабря из-за того, что прививку, необходимую для операции, ему поставили только в последних числах ноября.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Каабак впервые оперирует ребенка после скандала с увольнением. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Новости , Видео , Минздрав РФ
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