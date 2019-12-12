Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врач объяснила, как предотвратить гипертонию
Врач объяснила, как предотвратить гипертонию
Новости
Врачи признали смертельную опасность дневного сна
Врачи признали смертельную опасность дневного сна
Новости
Больным муковисцидозом лекарства предложат бесплатно
Больным муковисцидозом лекарства предложат бесплатно
Новости
Откуда берется горечь во рту
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства

Стало известно, как защититься от перелома бедра 

Рамблер 1 час назад
Стало известно, как защититься от перелома бедра
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Лафборо обнаружили простой лайфхак, который поможет пожилым женщинам сохранить целостность костей.
Все дело в том, что переломы бедра часто являются следствием остеопороза Этот диагноз часто ставят женщинам, которые вступили в период менопаузы, из-за чего кости становятся более хрупкими.
Но проблему, по-мнению врачей, помогут решить прыжки на одной ноге. Такие упражнения в течение хотя бы 5 минут в день существенно повышают минеральную плотность костей, из-за чего риск переломов сводится к минимуму.
Кроме того, ученые рекомендуют пожилым людям заниматься бегом и выполнять упражнения с утяжелением.
Ранее "Рамблер" писал, что врачи признали смертельную опасность дневного сна.
Видео дня. Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
Редактор:  Стелла Шмель
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач объяснила, как предотвратить гипертонию
Врач объяснила, как предотвратить гипертонию
Врачи признали смертельную опасность дневного сна
Врачи признали смертельную опасность дневного сна 10
Больным муковисцидозом лекарства предложат бесплатно
Больным муковисцидозом лекарства предложат бесплатно
Откуда берется горечь во рту
Откуда берется горечь во рту 1
Продукты, которые помогут защититься от рака
Продукты, которые помогут защититься от рака
Видео
Откуда берется горечь во рту
02:59
Откуда берется горечь во рту
Болезни и лекарства
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
00:30
Россияне смогут обращаться в медучреждения без ОМС
ЗОЖ
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Какая желтуха проходит сама
26:09
Какая желтуха проходит сама
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Самые важные факты о глазах
04:50
Самые важные факты о глазах
ЗОЖ
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
26:05
Как понять, что у вас проблемы с щитовидкой
ЗОЖ Болезни и лекарства
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
00:42
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение