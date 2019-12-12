Стало известно, как защититься от перелома бедра

Ученые из Университета Лафборо обнаружили простой лайфхак, который поможет пожилым женщинам сохранить целостность костей.

Все дело в том, что переломы бедра часто являются следствием остеопороза Этот диагноз часто ставят женщинам, которые вступили в период менопаузы, из-за чего кости становятся более хрупкими.

Но проблему, по-мнению врачей, помогут решить прыжки на одной ноге. Такие упражнения в течение хотя бы 5 минут в день существенно повышают минеральную плотность костей, из-за чего риск переломов сводится к минимуму.

Кроме того, ученые рекомендуют пожилым людям заниматься бегом и выполнять упражнения с утяжелением.